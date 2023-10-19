ميقاتي يعلن مواصلة الاتصالات الدبلوماسية للمطالبة بالضغط لمنع امتداد النيران إلى لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء ترأسها اليوم الخميس، عن مواصلته الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لمطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع امتداد النيران إلى لبنان.

وقال ميقاتي "طوال الأيام الماضية، واصلت إجراء الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لشرح الموقف اللبناني، ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع تعديات الاحتلال الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، صحيح أن الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة، ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهداء يوما بعد يوم، فهذا أمر يجب التوقف عنده".

وأضاف: "كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الإسرائيلية على لبنان، كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ على أن العدو لا ضوابط لعدوانه، ولا كلام يمكنه أن يصف ما حصل. والسؤال المؤلم الذي يطرح في هذا السياق، أين العدالة الدولية؟ فعندما تنتفي العدالة يصبح العالم بأسره في خطر".

وأشار ميقاتي إلى أنه "لا مصلحة في لبنان لأحد في التعدي على البعثات الدبلوماسية القائمة في لبنان، لأننا في أمس الحاجة إلى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة".

وطلب ميقاتي، في بداية الجلسة، من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وتابع ميقاتي "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين، إلى الحكومة، من جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من إجراءات لمواكبة ما يجري".

وطالب ميقاتي اللبنانيين: "مسئولين وقيادات وأفراد، أن نوحد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة، واطمئن الناس إلى أننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والإمكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي إزاء الأحداث".