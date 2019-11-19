الزراعة: نعمل على زيادة المعروض من الدواجن لتوفير احتياجات المواطنين بسعر مناسب

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على انخفاض سعر الدواجن إلى 18 جنيهًا للكيلو من المزرعة، قائلًا إن الوزارة تعمل على زيادة المعروض لتوفير احتياجات المواطنين بسعر مناسب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة كذلك حريصة على ألا يؤثر انخفاض الأسعار بشكل سلبي على المربي.

وتابع: "هدفنا الوصول إلى سعر توازني يحقق الكفاءة والوفرة في المعروض،.وفي الوقت نفسه هدفنا الحفاظ على الإنتاج، من أجل ضمان استمرارية الإنتاج بنفس النمط".