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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: «أوقعنا قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مستشفى الرنتيسي».

وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرباتها الثاقبة والدقيقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية القائمة في محاور قطاع غزة.

وبلغ عدد القتلى العسكريين في صفوف جيش الاحتلال، وفق الحصيلة المعلنة، 62 قتيلا، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن العدد الحقيقي أضعاف ما يعلنه الاحتلال.