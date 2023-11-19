أطباء بلا حدود: الاحتلال استهدف إحدى قوافلنا خلال جلائها من مجمع الشفاء

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أن إحدى قوافلها تعرضت لهجوم متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال جلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.

وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، مبينة أن آلاف المدنيين في مدينة غزة يتعرضون لخطر الموت بما في ذلك أكثر من 100 من موظفيها وعائلاتهم.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت 17 نوفمبر أكثر من 11 ألفا و800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا و500 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتقى خلال الفترة ذاتها، 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وأكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، وجرى الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وتوقفت عن العمل 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين؛ بسبب الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال أو نقص الوقود.