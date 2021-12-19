 إزالة تعد على أرض زراعية في المنيا.. ورفع 15 طن مخلفات وقمامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة تعد على أرض زراعية في المنيا.. ورفع 15 طن مخلفات وقمامة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 12:56 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 12:56 ص

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على مواصلة الجهود المبذولة لتطبيق القانون وعدم السماح لأي شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، إن الوحدة لقرية بني محمد سلطان تمكنت من إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، عبارة عن شدة حديدية وسلك شائك، وتمت إزالة المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة قانونا.

ومن جانبه، أفاد عصام معبد، رئيس القرية، بمواصلة أعمال النظافة في القرية والتوابع برفع ١٥ طنًا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بمناطق "ماقوسة وجارحي وكدوان وطريق مصر أسوان"؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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