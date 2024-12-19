جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطاري أسوان وأبوسمبل

أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، رافقه الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وممثلي كل الجهات المعنية، جولة تفقدية في مطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين.

وشملت الجولة؛ تفقد مطار أسوان الدولي حيث كان فى استقبالهم الطيار أحمد الباز مدير المطار، هذا وقد تم متابعة حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على جاهزيته.

كما قيمت اللجنة، الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، ومتابعة سير حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول أبوسمبل والمرور على غرفة المراقبه الأمنية بالمطار وكذلك الاطمئنان على الحركة الجوية وعمليات التأمين بالمطار، هذا بالإضافة إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للركاب بجميع المناطق الخدمية بالمطار.

كما تبعتها اللجنة بجولة أخرى في مطار أبوسمبل الدولي حيث كان في استقبالهم الطيار محمد سعد مدير المطار، وقد شملت الزيارة متابعة سير العمل، والوقوف على إجراءات السفر والوصول حيث تم الإطلاع على حركة التشغيل بالمطار.

وتفقدت اللجنة، منطقة الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب للتأكد من سلامة الإجراءات المُطبقة، وكذلك تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، حيث تم تفقد جميع المواقع والأسوار المحيطة بالمطار بأكملها ومنطقة الأسواق الحرة والسيور وغرفة المراقبه الأمنية بالمطار.