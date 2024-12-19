الإعلان عن نتيجة مسابقة الطالب المثالي بطب طنطا

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بالكلية للعام الجامعي 2024-2025، بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء فريق التعليم الطبي بالكلية، الدكتورة رويدا رأفت أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية، والدكتورة مروة عوض أستاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية، وتحت إشراف وفاء شلش مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية والعاملين بالإدارة.

أكد غنيم عميد الكلية، أن إدارة الكلية لا تدخر جهدا في دعم كل الأنشطة والمسابقات الطلابية وتوفير كل الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، معربا عن سعادته وفخره بمستوى أبنائه ومهنئا الطلاب الفائزين باعتبارهم مثل أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق، مشيرا إلى أن الطلاب الفائزين سيمثلون كلية الطب جامعـة طنطا في المشاركات الخارجية ومتمنيا التوفيق لباقي الطلاب.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب محمد عبدالسلام فهمي بدرة المقيد بالفرقة الخامسة بالكلية بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي، فيما فازت الطالبة جنى أحمد عبدالمنصف الطوخي المقيدة بالفرقة الخامسة بالكلية بالمركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية، بمشاركة 9 طلاب من مختلف الفرق الدراسية بالكلية بواقع 6 طلاب و3 طالبات.



جدير بالذكر أنه قد تم التنافس وتقييم النتائج على أساس مجموعة من الأسس والمعايير وشملت، التفوق الدراسي والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع، إلى جانب احتبار المعلومات العامة واللغة، بالإضافة إلى كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية والتي يكون جزء منها باللغة الإنجليزية، وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين في الأنشطة الطلابية والأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي والتوعية الصحية، وعرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة.