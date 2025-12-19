الحصر العددي لدائرة كفر سعد بمحافظة دمياط يظهر تفوق «مشعل»

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية في محافظة دمياط، عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 515.924 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 89458 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 87967 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 1491 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمود محمد حمدي مشعل مستقل 59356 وحصل نصحي الشربيني السيد الغيطاني مستقبل وطن على 53372 صوتا، مقابل حصول منافسه أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي مصطفى مستقل 37732 أو مستقل على، وحصل السيد أبو الجود مستقل على 25485 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.