مصدر أمني: تحديد هوية الأب المتهم بتجريد طفلته من ملابسها في الشارع بالدقهلية

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن حددت المتهم بتجريد طفلته من ملابسها مشيرا الي أنه يدعي "ر.ش" يقيم بقرية بانوب بمركز نبروه التابع لمحافظة الدقهلية.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الشخص الذي ظهر بالفيديو والد الطفلة وفعل ذلك بسبب خلافات مع طليقته "أم الطفلة"، مشيرا الي أنه جار ملاحقة الأب واستدعاء الأم لاستجوابها حول الواقعة.

وأوضح الفيديو صراخ وبكاء سيدات في شرفات المنازل على مشهد الطفلة، بعدما مزق الرجل ما ترتديه من ملابس، ولم يرحم طفولتها، أو توسل بعض السيدات من الشرفات، في ظل تجاهل تام منه، ليواصل تجريد الطفلة من ملابسها كاملة، وحينها تزحف الصغيرة في الشارع، ليلحق بها ويحاول حرقها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا، حيث طالبوا بضرورة تتبع هذا الفيديو لمعرفة حقيقته، ومعاقبة الرجل على فعلته تلك، حتى يكون عبرة لمن يقوم بمثل هذا العمل مرة أخرى.

وحاول شخص كان بجواره بإثنائه عما يقوم به لكنه لم يستجب، حيث بدأ في نزع ملابس الطفلة التي لم تكمل عامها الثاني، وظل يمزق في ملابسها حتى «البامبرز»، لتزحف الطفلة على ركبتيها في الشارع، وسط صراخ بعض السيدات.

وذكر بعض متداولي الفيديو أن الرجل هو والد الطفلة وأقدم على ذلك الفعل بسبب خلافات زوجية، لكن لم يتم التأكد من ذلك من مصدر مباشر.