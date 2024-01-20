رئيس وزراء سلوفاكيا: نرفض انضمام أوكرانيا للناتو وسنستخدم الفيتو ضده

ترفض سلوفاكيا انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ومستعدة لاستخدام حق النقض ضد انضمام البلاد إذا لزم الأمر، حسبما قال رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحطة الإذاعة العامة "آر تي في إس" اليوم السبت.

وقال فيكو إنه من المقرر أن يسافر إلى أوكرانيا يوم الأربعاء للقاء نظيره دينيس شميهال لإجراء محادثات في مدينة أوجهورود الحدودية.

وذكر رئيس الوزراء أنه في حين أن أحد أسباب الزيارة هو تقديم حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا، إلا أنه سيوضح أيضا المواقف السلوفاكية التي تختلف عن رغبات أوكرانيا.

وقال فيكو: "سأخبره أننا سنمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وسنستخدم الفيتو ضده، لأنه لن يكون سوى أساس لحرب عالمية ثالثة".

وكانت سلوفاكيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، ولفترة طويلة واحدة من أقوى مؤيدي أوكرانيا في حملتها الدفاعية ضد الغزو الروسي واسع النطاق الذي بدأ في فبراير 2022.

ومع ذلك، عندما تولت حكومة فيكو القومية اليسارية السلطة في أكتوبر الماضي، قررت عدم تزويد كييف بالأسلحة، على الرغم من أن براتيسلافا تواصل إرسال أنظمة إزالة الألغام ومولدات الديزل في حالة وقوع هجمات روسية على محطات الطاقة، على سبيل المثال.

وذكر فيكو اليوم السبت أن سلوفاكيا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي طالما أن البلاد تفي بنفس الشروط التي يستوفيها المرشحون الآخرون.