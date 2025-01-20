كويريتارو يفوز على بوماس أونام في الدوري المكسيكي الممتاز

فاز فريق كويريتارو على ضيفه بوماس أونام 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما صباح الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم بوماس أونام بهدف سجله ناثان سيلفا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وتعادل كويريتارو بهدف سجله بابلو باريرا في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل كويريتارو هدفين متتاليين عن طريق بابلو باريرا وفرانسيسكو فينيجاس في الدقيقتين 47 و51، ثم أضاف فريق بوماس أونام الهدف الثاني عن طريق روبرت إيرجاس في الدقيقة 64.

وحصل كويريتارو على أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام كلوب أمريكا بهدف نظيف، في المقابل توقف رصيد بوماس أونام عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على نيكاكسا بهدفين مقاب هدف.