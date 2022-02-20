تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على المتهمين بخطف سيدة تحمل جنسية أجنبية أثناء عودتها لمنزلها بمنطقة المعادى.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المعادى، بتحرير سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لمحضر أفادت فيه بأن سائق شقيقتها المقيم بمنطقة المعصرة، حضر إليها يخبرها بأنه أثناء سيره وبصحبته شقيقتها بالسيارة ملكها، فوجئ بـ3 أشخاص مجهولين، يستوقفونهما واصطحابهما داخل السيارة قيادته كرها عنهما، وتوجهوا لشقة فى حلوان، واحتجزوا شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح المجنى عليها، فقامت بتسليمه المبلغ المالى، وعقب استلامهم المبلغ المالى قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين ابن شقيقتها.

ودلت التحريات، التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق المجنى عليها، بالاشتراك مع 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم طبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقرر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها، خطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه واحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين وارتكاب الواقعة، وأضاف باختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين وابن المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن المتهم الأول.