السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة عبر موقع فيسبوك بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 11957 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2022، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بهدف ابتزازها ماديًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهم "عمر ع."، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهر فبراير من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، قدد هدد المجني عليها "ا. م."، بصور خاصة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض إتيان أمور إباحية.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أنه قد هدد المجني عليها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو محادثته تلفونيا لها والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها.

وتبين أن المتهم كان قد تحصل بالتحايل على صور للمجني عليها ولاحقها عن طريق الوسائل اللاسلكية، وتحصل منها على 20 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيق.