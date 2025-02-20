أرباب العمل والنقابات في ألمانيا يدعون المواطنين للتصويت في الانتخابات العامة

دعا أرباب العمل والنقابات العمالية في ألمانيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس اتحاد أرباب العمل راينر دولجر ورئيسة اتحاد النقابات العمالية ياسمين فهيمي: "استخدم صوتك كمواطن في هذا البلد".

ولم يتضمن البيان أية توصيات بشأن التصويت، إلا أن دولجر وفهيمي حثا الناخبين على التدقيق في برامج الأحزاب. وجاء في البيان: "فكروا في ما هو الأفضل لكم ولبلدنا في الوضع الحالي". وبدون ذكر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أضاف البيان: "برجاء مراعاة أن يكون الحزب الذي تختاره ملتزما بقيم نظامنا الأساسي الحر والديمقراطي".

وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب ذكر البيان أن التحديات التي تواجهها الحكومة الألمانية المستقبلية كبيرة بصورة غير مسبوقة. وجاء في البيان: "يجب على الاقتصاد الألماني أن ينمو مرة أخرى حتى نتمكن من تأمين فرص العمل والازدهار. يجب أن تتوقف عملية إزالة الصناعة من ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمة، ومن المتوقع ألا يسجل نموا يُذكر هذا العام.

وأشار البيان إلى أن الأمر سيتطلب الكثير من الجهود لوضع ألمانيا على المسار الصحيح، وأضاف: "لذلك نحن بحاجة إلى حكومة مستقرة تتعاون بشكل وثيق ومفعم بالثقة وتتعامل مع مشكلات بلدنا كمشروع مشترك". وأكد البيان ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على معالجة المهام العاجلة مثل القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، وتكاليف الطاقة، والتحول الرقمي، وسد الحاجة إلى العمال المهرة.