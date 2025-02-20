من المتوقع أن تُعاد اليوم الخميس رفات أصغر وأحد أكبر الرهائن سنا الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 ، وفقا لما أعلنه مسؤول إسرائيلي.

وسيُعاد أيضا جثمان أوديد ليفشيتز، الذي كان يبلغ 83 عاما عند اختطافه، وفقا للمسؤول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء: "قلوب الأمة كلها تنفطر حزنا".

من جهتها، قالت حماس إن الأربعة قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية، في حين سبق لإسرائيل أن عبرت عن "قلق بالغ" بشأن مصير عائلة بيباس.

وكان قيادي بارز في حماس أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحركة ستعيد رفات الأربعة وتطلق سراح ستة رهائن إسرائيليين أحياء يوم السبت، مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.