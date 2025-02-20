العاهل الأردني يجدد رفض بلاده لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر العاهل الأردني الملك عبداالله الثاني، اليوم الخميس، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشئون الخارجية النائب داريل عيسى، تناولت أبرز مستجدات المنطقة.

وأكد الملك عبدالله، بحضور ولي العهد الأمير الحسين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.

وجدد التأكيد على وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وطبقا للوكالة، تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.