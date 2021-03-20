حجازي يطرد في تعادل اتحاد جدة أمام الرائد بالدوري السعودي

تعادل فريق اتحاد جدة مع مضيفه الرائد 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الاتحاد بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 64 وتعادل الرائج عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 69.

وأهدر روماريرو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة حصول أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 37، كما حصل محمد فوزير لاعب الرائج على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث كما رفع الرائد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وكان الحذر هو السمة السائدة على أداء الفريقين، ومالت كفة السيطرة ناحية فريق الرائد قليلا الذي بارد بشن هجمات بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولكنه فشل في اختراق دفاع الاتحاد المنظم.

في المقابل، كان الطابع الدفاعي هو الغالب على أداء الاتحاد حيث تراجع الفريق لوسط ملعبه وأغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث باستثناء حصول أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 37 بعد أن قام بدفع عبد الله المقرن، لاعب الرائد، قبل أن ينفرد بمارسيلو جروهي حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الاتحاد بعدما تدخل خالد الخثلان مدافع الرائد بتهور على عبد العزيز البيشي داخل منطقة الجزاء.

وسدد روماريو ريكاردو دا سيلفا ركلة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم الأيسر للحارس عز الدين دوخه لترتد إلى أليكسندر بريوفيتش الذي سددها إلى خارج الملعب ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الرائد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الاتحاد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات المتتالية لفريق الرائد لكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد.

وفي الدقيقة 64 تمكن الاتحاد من تسجيل هدف التقدم عندما مرر عبد العزيز البيشي كرة خلف مدافعي الرائد استلمها فهد المولد داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليمررها إلى روماريو ريكاردو دا سيلفا الذي استلهما على صدره قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

كثف الرائد من محاولاته بحثا عن تعديل النتيجة وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 69 عندما لعبت كرة عرضية على حدود منطقة جزاء الاتحاد هيأها روني فرنانديز بصدره إلى كريم البركاوي الذي قابها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وكاد الرائد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 فبعد ارتباك داخل منطقة جزاء الاتحاد وصلت الكرة إلى ماركو مارين داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

بعد تلك الهجمة فرض الرائد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي الاتحاد.

وفي الدقيقة 86 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه محمد فوزير لاعب الرائد بعدما حاول خداع الحكم بالسقوط داخل منطقة الجزاء.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1/1.