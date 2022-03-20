الخارجية الروسية تعلق ساخرة على دعوة وزير ألماني إلى التقليل من تناول اللحوم

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على دعوة وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، المواطنين إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأحد.

وقالت زاخاروفا، ساخرة: «إن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، الذي دعا مواطنيه إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، قد يطلب أيضا من الألمان التنفس بشكل أقل لنفس الغرض، وهو محاربة روسيا.. وهو ما سيكون مساهمة في حماية البيئة!».

وحث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير المواطنين الألمان، على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا التي يقول إنها تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح.

وقال أوزدمير في حوار مع صحيفة «شبيغل» الألمانية: «على الرغم من حقيقة أنني نباتي، لن أعظ الجميع بأن يصبحوا نباتيين. ولكن دعونا نقول إن تناول كميات أقل من اللحوم سيكون مساهمة ضد بوتين»، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا له، «يجب أن يتم التسوق بوعي ورمي الطعام بشكل أقل»، مجيبًا على سؤال الصحيفة عما إذا كانت روسيا تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح، بقوله: «نعم، من الواضح أنها كذلك».