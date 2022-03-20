الأم المثالية لمحافظة المنيا حولت حالة ابنها من التوحد لمساعدة ذوي الهمم بجمعية أهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، فوز أمل حسين محمد السيد دياب 53 سنة، بجائزة الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا.



وتبين أن الأم المثالية المنيا عاشت قصة كفاح وإصرار، بعد وفاة زوجها غرقا في حادث معدية وإصابة أحد أبنائها الثلاثة بمرض التوحد فحصلت على العديد من الدورات التدريبية للتعامل مع مرض أبنها، كما قامت بتكوين جمعية أهلية لذوي الهمم لمكافحة التوحد وناضلت مع نجلها حتى حصل على دبلوم صناعي.



وعاشت الأم أرملة بعد وفاة زوجها غرقا في حادث معدية والتي تعذبت بعد غرق الزوج وضياع جثته، ولم يتم استخراج شهادة وفاة له، طبقا للقانون إلا بعد مرور خمس سنوات من الوفاة طبقا لقانون الأحوال المدينة.



فهي حاصلة على بكالوريوس زراعة وتعمل معلمة بإحدى المدارس وتعول ثلاثة أبناء الأكبر حاصل على بكالوريوس صيدلة والثاني حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات والثالث وهو من ذوي الهمم ومصاب بمرض التوحد حاصل على دبلوم زراعة.



واعتمدت الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا، على راتبها من عملها كمعلمة بجانب معاش زوجها الذي توفي منذ ثمانٍ سنوات لاستكمال المشوار التعليمي لأبنائها الثلاثة وبعد نجاحها في مواجهة مرض نجلها الأصغر قامت بالحاقه بمدرسة خاصة لتعلم اللغة، ونجحت في تكوين جمعية أهلية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة مرض التوحد ومازالت تواصل نشاطها بالجمعية حتى الآن.