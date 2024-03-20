 سنغافورة تشارك للمرة الأولى في عملية الإنزال الجوي للمساعدات على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تشارك للمرة الأولى في عملية الإنزال الجوي للمساعدات على غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 2:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 2:53 م
نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الأربعاء، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وجاءت مشاركة سنغافورة للمرة الأولى في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية؛ لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

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