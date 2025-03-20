الرئيس السيسي يتفقد ضريح السيدة نفيسة والساحات والطرق المؤدية للمسجد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه شعائر صلاة الفجر، من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها)، أعمال التطوير الشامل التي جرت بالمسجد، في مرحلة الثانية والأخيرة.

واستمع رئيس الجمهورية إلى شرح مفصل من القائمين على التطوير، وتفقد المقصورة والضريح والطرق المؤدية إلى المسجد، وطالع المساحات المزروعة أمام المسجد التي جرت زيادتها، وكذلك أعمال ترميم المباني المحيطة به.

ويعد مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، هو أول مساجد "آل البيت"، في مصر، حيث بناه السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون بجوار ضريح السيدة نفيسة، وتم تأسيسه وبناء المسجد بشكله الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني بعد تعرض المقام لحريق هائل عام 1892.

وتحظى السيدة نفيسة - رضي الله عنها - وأرضاها بمكانة خاصة في قلوب جموع المصريين، فهي نفيسة العلم سليلة بيت النبوة رضوان الله عليهم.. أحبت مصر والمصريون فأحبوها.

يشار إلى أن السيد رئيس الجمهورية، افتتح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة، وكذلك مقام نفيسة العلوم في أغسطس عام 2023.