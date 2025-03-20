من المقرر أن يجتمع قادة عسكريون في المملكة المتحدة اليوم الخميس، حيث دخل التخطيط لإنشاء قوة حفظ سلام في أوكرانيا "المرحلة العملياتية".

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حشد ائتلافا من الدول التي لديها الرغبة في تعزيز أي اتفاق سلام الذي قد يتم التوصل إليه بين كييف وموسكو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويأتي ذلك، بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أنه "يمكن تحقيق سلام دائم العام الجاري" بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يلتقي ستارمر بمسؤولي التخطيط العسكري بعدما أعلن مطلع الأسبوع أن القادة العسكريين سوف يجتمعون لـ"وضع خطط قوية ومتينة لتدعم اتفاق سلام وتضمن الأمن المستقبلي لأوكرانيا".

كما أشار إلى التحرك صوب "مرحلة عملياتية" في معرض تأكيد اجتماع اليوم الخميس.