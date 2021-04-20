 النمسا والولايات المتحدة تبحثان تقوية الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا والولايات المتحدة تبحثان تقوية الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي

النمسا
النمسا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:23 م
أعربت النمسا عن تطلعها إلى تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتى تقوم على الترابط المجتمعي والتعاون الاقتصادي والتنسيق في كافة المحافل والمنظمات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال محادثات أجراها وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، عبر الإنترنت، مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية.

وأشار البيان إلى أن المحادثات بين الوزيرين كانت متميزة وبناءة، وتم خلالها التوافق على عدد من القيم والمصالح المشتركة، والتأكيد على ضرورة الشراكة القوية عبر الأطلسي لمواجهة تحديات اليوم والغد.

كما أكدت المحادثات على الحاجة إلى الجهود القيادية البارزة لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن والازدهار بغرب البلقان، وإنجاح المفاوضات الحالية بشأن الملف النووي الإيراني.

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