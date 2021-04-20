 رئيس نقل النواب: وزير النقل طلب الحضور لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس نقل النواب: وزير النقل طلب الحضور لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 2:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 2:08 ص

كشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن أنه تواصل مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وطلب الأخير الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد، وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.
كما أرسل الوزير وفق بيان صادر عن لجنة النقل والمواصلات، خطابا رسميا للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة للمجلس لتوضيح كافة ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.

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