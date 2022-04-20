ندوة تثقيفية عن القضية السكانية وسبل مواجهتها بتجارة طنطا

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة بجامعة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "القضية السكانية وسبل مواجهتها"، حاضر بها محمد رضوان مدير المركز الإقليمي للسكان بالغربية.

وقال الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة تأتي في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، في إطار التعاون المشترك بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تحت إشراف الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور هشام الإبياري وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع، وعمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لوسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.

وأضاف شعبان إن القضية السكانية قضية غاية في الأهمية، مشيداً بجهود الدولة فى إطلاق عديد المبادرات للحد من الزيادة السكانية، وضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع بهدف زيادة الوعي الثقافي؛ للحد من القضية السكانية التي تلتهم كافة جهود التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة، الدور التثقيفي والتنويري لرفع وتنمية الوعي بين شباب الجامعة لتعظيم دورهم في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر ومنها القضية السكانية، فضلًا عن تعريفهم بجهود الدولة في مجابهة هذه القضية من مبادرات رئاسية تحققت على أرض الواقع لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة.