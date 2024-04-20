وفاة رئيس الوزراء الليتواني الأسبق كيركيلاس عن عمر ناهز 72 عاما

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توفى رئيس الوزراء الليتواني الأسبق جيديميناس كيركيلاس عن عمر ناهز 72 عاما.

وذكرت وسائل إعلام ليتوانية نقلا عن الشرطة أنه تم العثور على السياسي وقد فارق الحياة في منزله، اليوم السبت، دون أي علامات على تعرضه لعنف خارجي.

وأشادت رئيسة الوزراء الحالية إنجريدا سيمونيته بكيركيلاس باعتباره "شخصية قوية" شارك بنشاط في الحياة السياسية بالبلاد العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في 1991.

وترأس كيركيلاس حكومة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ليتوانيا من 2006 إلى 2008.

وكتب الرئيس جيتاناس ناوسيدا: "كانت فترته كرئيس وزراء في أول سنوات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اختبارا مهما لتوجهنا الغربي، وقد نجحنا فيه".

وأضاف: "كان جيديميناس كيركيلاس سياسيا ماهرا ومحترما وغربي التوجه وعمل بلا كلل من أجل ليتوانيا".