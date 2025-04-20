محافظ أسوان يكلف بتكثيف المرور على الأسواق والمحلات التجارية

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف المرور اليومي من رؤساء المراكز والمدن على الأسواق والمحلات التجارية، بالتعاون مع اللجان الخماسية المشتركة المعاونة من جهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء والتموين والصحة والطب البيطري، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، وخاصة الأسماك المملحة، وذلك في إطار الاستعدادات لأعياد الربيع.

وشدد المحافظ على ضرورة الاطمئنان على سلامة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، على أن يتم إعدام أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، بالتنسيق مع اللجان المختصة، بتنظيم حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن إعدام 74 كجم من اللحوم والمنتجات والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك، مع تحرير محاضر لممارسة أنشطة بدون ترخيص، وتوجيه إنذارات بالإغلاق لبعض المحلات، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم النظافة وغياب الشهادات الصحية، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بقيادة سيد سعدي، بتنظيم حملات استهدفت الأسواق والمحلات، حيث تم إعدام 615 كجم من اللحوم والفسيخ والجبن لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 20 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة شوقي مصطفى، بالمرور على عدد من المحلات والأنشطة التجارية لمتابعة سلامة المعروضات من السلع والمنتجات المختلفة، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بقيادة أشرف فكري، بحملة على المحال العامة بمشاركة اللجان المختصة، وتم تحرير محضرين لعدم وجود شهادة صحية، وغلق محلين لصدور قرار إداري بالغلق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتوازي تقوم باقي الوحدات المحلية بتنظيم حملات مماثلة للاطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الغذائية المختلفة.