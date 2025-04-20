السوداني يدعو إلى تعزيز الواقع الأمني في المنشآت النفطية العراقية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى تحسين بيئة عمل الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت وتطوير البنى التحتية للصناعة النفطية.

وقال السوداني، خلال اجتماع مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق، إن الحكومة أمام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الأمثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية.

وشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع لأن الشراكة استراتيجية في هذا الإطار مع الشركات وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الانتاج وزيادته.

ودعا رئيس الحكومة العراقية، إلى تطوير الإنتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، سواء في تشغيل محطات إنتاج الطاقة أو في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والاسمدة والحديد والصلب.

وأوضح: "علينا إعادة تقييم تجربة جولات التراخيص النفطية بعد مرور 15 سنة على إطلاقها والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين".

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال الاجتماع البحث في عدة ملفات، أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره واستراتيجية حقن المياه ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي، فضلاً عن رُخص العمل والضمان الاجتماعي.

يذكر أن كبريات الشركات النفطية أبرزها بريتش بتروليوم البريطانية ولوك أويل الروسية وهالبيرتون الأمريكية وعشرات الشركات الصينية والماليزية واليابانية دخلت إلى سوق النفط العراقية، واستثمرت في عدد كبير من الحقول النفطية والغازية في إطار برنامج لرفع القدرات الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي وتطوير البنى التحتية لقطاع التكرير وبناء خطوط الانابيب، وتحديث شبكات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي والبصرة جنوبي البلاد.