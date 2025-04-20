 استئناف خدمات القطارات في وسط طوكيو بعد تعليقها لأكثر من 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 20 أبريل 2025 10:35 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

استئناف خدمات القطارات في وسط طوكيو بعد تعليقها لأكثر من 24 ساعة

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 10:26 ص

استؤنفت خدمات القطارات على خطوط مزدحمة وسط طوكيو، اليوم الأحد، عقب تحويل المسار من أجل طريق جديد لتحسين الوصول إلى مطار هانيدا، بعد تعليق الخدمة لأكثر من 24 ساعة مما أثر على حوالي 550 ألف شخص.

وقامت الشركة القائمة على التشغيل، وهي شركة سكك حديد شرق اليابان، بتنفيذ أعمال توسيع للأرصفة على مدار يوم ونصف من أمس السبت في محطة تاماشي، ونقل المسارات القريبة لإعداد بناء خط جديد يربط مباشرة بين وسط طوكيو والمطار، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت الشركة المعروفة باسم "جي آر إيست"، إنه من المقرر افتتاح الخط الجديد في العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2031.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك