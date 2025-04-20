قتل شخص، شابا يبلغ من العمر 29 عامًا بمساعدة صديقه، في قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك إثر خلاف نشب بينهما بسبب "كلب صغير" كان بحوزة المتهم.

وبدأت الواقعة عندما قام نجل شقيقة المجني عليه "طفل يبلغ من العمر 8 سنوات"، بمعايرة المتهم ووصف كلبه بأنه "معفن"،إذ أثارت المعايرة غضب المتهم مما دفعه للاعتداء على المجني عليه باستخدام سكين، موجهًا له عدة طعنات.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار بوصول "محمد.ر"، 29 عامًا، إلى مستشفى كفر الدوار العام جثة هامدة جراء تعرضه لعدة طعنات نافذة.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وأسفرت التحريات عن تورط المدعو "م.ر"، المعروف بلقب "كابو"، وصديقه في ارتكاب الجريمة.

وتبين أن الخلاف بدأ بعد معاتبة المتهم لشقيقة المجني عليه بسبب معايرة ابنها لكلبه، ما تطور إلى مشاجرة أمام منزل الضحية، قام المتهم بطعن المجني عليه بسكين حتى تأكد من وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد وفق المواعيد القانونية.