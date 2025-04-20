الشرطة الألمانية توقف العديد من السائقين في حملة مرورية يوم الجمعة العظيمة

أجرت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش على مستوى ألمانيا لمئات المركبات في حملة مرورية يوم الجمعة العظيمة، ورصدت العديد من المخالفات.

ولسنوات عديدة، حوّل مُعدّلو السيارات والمتباهون يوم الجمعة العظيمة الهادئ والديني إلى مناسبة يجتمعون فيها لعرض سياراتهم.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن مئات المركبات وُضعت عليها علامات خلال عمليات التفتيش في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا. كما لاحظ أفراد الشرطة العديد من سباقات الشوارع غير القانونية. وإجمالا تم تفتيش أكثر من 1500 مركبة.

وفي عدة مدن في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، صودرت مركبات للاشتباه في إجراء تعديلات غير قانونية بها. وذكرت الشرطة أنه تم أيضا رصد العديد من المخالفين للسرعة والسائقين المخمورين خلال عمليات التفتيش.

وفي ولاية راينلاند-بفالتس المجاورة جنوبا، ركزت الشرطة بشكل خاص على مسار سباق نوربورجرينج الشهير عالميا وطرق الوصول إليه.

وأعلنت شرطة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عن رصد العديد من المخالفات في الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد، لكنها أكدت أن غالبية الناس التزموا بالقواعد.

وحتى بعد عمليات تفتيش الجمعة العظيمة، تخطط الشرطة في منطقة هارتس بولاية سكسونيا-أنهالت لتكثيف عمليات تفتيش المركبات في الأيام المقبلة.

وستخضع المنطقة المحيطة بسد راببوده لمراقبة دقيقة حتى يوم اثنين الفصح. وذكرت السلطات هناك في بيان: "يبقى الهدف هو منع الحوادث الخطرة وتعزيز السلامة على الطرق بشكل دائم".