النفط يتراجع 2%

لم يكد سعر النفط يرتفع في التعاملات المبكرة، حتى عاد وواصل وتيرة الهبوط الحاد، ليخسر خلال دقائق 2% تقريبا خلال تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر يوليو، بنسبة 2%، ليصل إلى 65.33 دولارًا للبرميل، بعد أن كان يتداول أعلى 66 دولارًا في وقت مبكر من التعاملات.

كما تحول سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو، للهبوط بأكثر من 1.4%، مسجلاً 62.44 دولارًا للبرميل، بعدما كان يتداول أعلى حاجز 63 دولارًا في وقت سابق.

وجاءت خسائر النفط هذا الأسبوع على خلفية تقارير إعلامية تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد أحرزا تقدمًا في المحادثات حول البرنامج النووي لطهران.

وتؤدي خطوة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ما يعني تدفق المزيد من إمدادات الخام الإيراني لأسواق النفط.

وفي وقت لاحق، أفادت التقارير بأنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الوقت من أجل التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

ولا يزال الوضع في الهند –ثالث أكبر دول مستهلكة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين- يضغط على الطلب على الخام.

ولا يزال هناك تسارعًا في انتشار وباء كورونا داخل الهند، مع ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات إلى مستوى قياسي عند 4529 شخصا.

ومن شأن مزيد من تدابير الإغلاق في نيودلهي أن تحد من النشاط الاقتصادي في البلاد، وبالتبعية سيكون هناك تأثيرات سلبية على الطلب على النفط.

وكانت أسعار كلا الخامين، القياسي والأمريكي، تراجعت بنحو 3% و3.3% على الترتيب في تعاملات أمس الأربعاء.