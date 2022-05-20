البرتغال ترصد 5 حالات مؤكدة بجدري القرود

أكدت السلطات الصحية في البرتغال، تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القرود، والاشتباه في إصابة 20 حالة أخرى.

وأضافت المديرية العامة للصحة في بيان لها، نقلت عنه صحيفة "ذا برتغال نيوز"، أن جميع الحالات تم اكتشافها في منطقة لشبونة ووادي تاجوس وجميعها من الذكور.

وتابع البيان: "في شهر مايو، تم الاشتباه في أكثر من 20 حالة بإصابتها بفيروس جدري القرود، جميعها في منطقة لشبونة ووادي تاجوس، وقد تم بالفعل تأكيد خمس منها".

وأشارت المديرية العامة، إلى أن الحالات "معظمها من الشباب" و"جميعهم من الذكور"، مضيفة أن المرضى حالتهم "مستقرة" وأن لديهم "تقرحات".

ويعد فيروس جدري القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من قبل الحيوانات البرية المصابة في غرب ووسط إفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر.

وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدي، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق".

وانتشر جدري القرود في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.