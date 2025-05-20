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انتهى الاجتماع الذي دعى إليه محب حبشي محافظ بورسعيد وحضره عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي المصري في محاولة جادة لإقناع كامل أبو علي العدول عن تمسكه بتقديم استقالته.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة وتم فتح خط مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجمع خلاله الأطراف الثلاثه التمسك باستمرار كامل أبو علي رئيسا للنادي المصري مع التعهد بحل كافة الصعوبات والعقبات التي تقف حائلا سواء بالنسبة لمشروع الحلم (المبنى التجاري والسكني) المزمع انشاءه بجوار استاد المصري واحد الموارد المالية التي سيعتمد عليها النادي مستقبلا، بالإضافة إلى سرعة إنهاء أعمال البناء والتشطيب بستاد المصري الجديد.

وتعهد وفد إدارة المصري ممن حضروا الاجتماع بأثناء أبو علي عن قرار استقالته ومنحهم بعض الوقت للتواصل مع رئيس المصري بسحب الاستقالة.

في الوقت نفسه لم تنقطع كتابة البوستات والأحاديث عبر الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والتي انصبت في اتجاه واحد إلا وهو أهمية وضرورة عودة كامل أبو علي للنادي المصري مرة أخرى.