ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة عن ضبط 6471 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن (2366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و180 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات الدراجات النارية، و15 مخالفة موقف عشوائي، و31 مخالفة لشروط التراخيص).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.