إزالة 17 تعديًا على أملاك الدولة بمدينة أرمنت في الأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بأنه تم إزالة ١٧ مخالفة تعد على أرض أملاك الدولة.

وأوضح عاشور، أن التعديات كانت عبارة عن بناء عشش عشوائية بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع ٣ أمتار على إجمالي مساحة ١٧٥٠م٢ خلف العمارات السكنية بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن بأرمنت الوابورات.

تمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير أملاك الدولة ومسئولي الإشغالات ومشرفي وعمال المرافق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.