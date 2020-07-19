تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، فيديو لخطبة شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

وأعلنت الفناة أصالة، خطوبة ابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، حيث نشرت قصة مختصرة "story" وهي تتحدث مع ابنها علي، وتسأله عن سر شياكته واناقته، ليؤكد إن السبب هو حفلة خطوبة شام، إلا إن أصالة ترد سريعا: "والله ما فى حفل، بنقول في حفل بتقوم الدنيا، أحنت بس جايلنا شخصين ونحن أربعة".

وفي سياق منفصل، أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".