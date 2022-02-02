ارتفاع أسعار القمح العالمية بعد تبادل أوكرانيا وروسيا التهديد باستهداف السفن في البحر الأسود

واصلت أسعار القمح العالمية، ارتفاعها في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تزايد التهديدات التي تحيط بتجارة الحبوب العالمية، بعد أن حذرت كل من أوكرانيا وروسيا السفن المتجهة إلى موانئ كل دولة منهما من احتمال التعامل معها كأهداف حربية.



وأصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، تحذيرا للسفن التي تتحرك عبر البحر الأسود متجهة إلى موانئ في روسيا والأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا من 21 يوليو لأنها قد تكون أهدافا.



وقالت الوزارة، إن تلك السفن قد تُعتبر أنها تحمل شحنات عسكرية "مع الأخذ في الاعتبار كل التهديدات المرتبطة بهذا الشأن"، وذلك ردا على تحذير مماثل صدر عن روسيا في وقت سابق بشأن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



في الوقت نفسه، حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا وضعت ألغاما في موانئ الحبوب الأوكرانية، وجاء التحذير الأمريكي بناء على معلومات استخبارية، بعد أن قالت روسيا أمس الأربعاء إن جميع السفن المبحرة إلى تلك الموانئ ستعتبر سفنا عسكرية.



وأدت التهديدات إلى تبديد الآمال في أن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يعد تاريخيا طريق الشحن الأكثر أهمية، مما أدى إلى نقل الإمدادات المتجهة إلى الأسواق العالمية من خلال طرق أضيق وأكثر تعقيدا.



وتشير التحركات الأخيرة إلى أن روسيا تكثف جهودها من أجل استخدام تجارة المواد الغذائية كسلاح، بينما لا تزال أوكرانيا من بين الموردين الرئيسيين للحبوب في العالم، على الرغم من الحرب.



وارتفع سعر القمح في تعاملات صباح اليوم في بورصة شيكاغو بنسبة 8ر0% إلى 3325ر7 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. في المقابل تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا بنسبة طفيفة.