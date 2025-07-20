أكاديمي عسكري ألماني: فرص انتهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا منخفضة

قال أكاديمي عسكري ألماني لصحيفة كورير النمساوية في نسختها التي تصدر، اليوم الأحد، إن فرص انتهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا منخفضة، كما أن وفاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن تغير هذا الوضع.

وأوضح ماركوس ماتياس كويب، الذي يحاضر في الأكاديمية العسكرية بجامعة "إي تي اتش" الفنية في فيينا، "بوتين يعد أحد ممثلي النظام السلطوي والعسكري والقومي".

وأضاف أنه إذا تم الضغط على روسيا، فإنها ستستمر في العدوان بمستوى أقل. وقال: "ستكون هناك حدود دموية إلى الأبد".

وتوقع ماتياس أن تواصل موسكو السعي لاختراق الدول الأوروبية. وأوضح أن بوتين ضم بالفعل رئيسي المجر وسلوفاكيا إلى جانبه، مؤكدا أنه كان يسعى لذلك أيضا في النمسا وألمانيا.

وتابع، "سوف يسعى لإيجاد أغلبيات راديكالية يمينية ويسارية، وإدخال أحزاب إلى السلطة تمثل آراءه وتدعم أجندته".