 السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد بشدة الهجمات التي تعرضت لها كنيسة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد بشدة الهجمات التي تعرضت لها كنيسة بالضفة الغربية

غزة - أ ش أ
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 11:46 ص

انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بشدة الهجمات التي تعرضت لها كنيسة سانت جورج في الضفة الغربية.

وقال هاكابي - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي- إن الاعتداء على المساجد والمعابد والكنائس هو جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف "أعمل من أجل جميع المواطنين الأمريكيين المقيمين في إسرائيل، يهودا كانوا أم مسلمين أم مسيحيين.. وعندما يتعرضون للإرهاب أو يقعون ضحايا للجرائم، سأطالب بمحاسبة المسئولين عنها ومحاسبتهم وتحملهم العواقب الوخيمة لذلك".

وكان هاكابي قد تفقد موقع الكنيسة التى تم استهدافها، ووصف السفير الأمريكي الهجمات بأنها جريمة إرهابية، مضيفا أنه جاء الى قرية طيبة في الضفة الغربية واذهله ما شاهده من آثار الاعتداءات، ووصفها بأنها جريمة إرهابية.

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