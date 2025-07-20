جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء جديدة في منطقة دير البلح، مستهدفة مناطق لم يسبق للقوات الإسرائيلية العمل فيها من قبل.

وجاء في أمر الإخلاء العسكري توجيهًا لجميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، وبالتحديد في البلوكات 130، 132-134، 136-139، و2351، بما في ذلك الأشخاص داخل الخيام في تلك المناطق، بضرورة الانتقال فورًا جنوبًا نحو منطقة المواصي.

وبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الأوامر بـ"استمرار تنفيذ عمليات مكثفة، مع توسيع أنشطته في هذه المناطق الجديدة، في إطار جهوده لمواجهة التهديدات الأمنية" وفق ادعائه.