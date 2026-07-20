- تستعد اليونان لأول موجة حر كبرى هذا الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية (أيميت)، اليوم الاثنين، أن إسبانيا تتأهب لموجة الحر الثالثة التي تشهدها هذا العام، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل خطير ابتداء من يوم غد الثلاثاء، خاصة في جنوب شرق وشمال شرق البلاد، وفي المناطق الداخلية من جزيرة مايوركا الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرا باللون الأحمر، أعلى مستويات التحذير، في أجزاء من منطقة الأندلس.

وفي مايوركا، قد تصل درجات الحرارة في بالما إلى 39 درجة مئوية بحلول يوم غدٍ الثلاثاء، بينما قد تصل في المناطق الداخلية إلى 40 درجة مئوية بحلول يوم الجمعة المقبل.

كما صدر تحذير برتقالي في الجزيرة، وفي مناطق أخرى من البر الرئيسي لإسبانيا.

في المقابل، تشهد اليونان حاليا أول موجة حر كبيرة خلال الصيف الجاري بعد بداية معتدلة نسبيا للموسم.

ومن المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد درجات حرارة تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية، بينما قد تصل درجات الحرارة في بعض المناطق الداخلية إلى 42 أو 43 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية أنه من المتوقع أن تبدأ موجة الحر في الانحسار من شمال البلاد يوم الخميس المقبل، بينما من المرجح أن تبقى المناطق الجنوبية من البلاد حارة لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يكون البر الرئيسي لليونان الأكثر تضررا من الموجة، وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد معظم الجزر درجات حرارة معتدلة نسبيا تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.