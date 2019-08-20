مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء بغارات جوية

شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، غارات جوية على مواقع للحوثيين بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات جوية جبل عطان (مقر الوية الصواريخ)، جنوبي صنعاء، في حين استهدفت ثلاث غارات مواقع متفرقة في مديرية سنحان، شمالي العاصمة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وأكدت المصادر، سماع دوي انفجارات عنيفة في حيث شوهدت السنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين.

وفي وقت سابق، ناشد التحالف العربي، المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في صنعاء.

وتأتي هذه الغارات عقب هدوء حذر شهدته العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل تصعيد الحوثيين العسكري ضد السعودية، من خلال استهداف عدد من المواقع بالطائرات المسيرة من دون طيار.