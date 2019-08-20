عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة فرار تاجر المخدرات الإسرائيلي-الأمريكي، عاموس دوس سيلفر، من أيد قوات الأمن الأوكرانية في مطار بوريسبول بكييف.

ويظهر المقطع «سيلفر» بشعر طويل وسترة زرقاء داكنة، وهو يتناقش مع أحد عمال المطار بعد أن اكتشف الأخير أنه أحضر معه سكينا خبأها في الأمتعة، وبعد حوار قصير، تظاهر بنقل أمتعته الموضوعة في حاوية إلى مكان آخر، قبل أن يفر بعدها ببساطة.

ويُذكر أن الشرطة الإسرائيلية في بيان أن «سيلفر» اعتقل صباح السبت الماضي، في أومان التي تبعد 200 كلم جنوب كييف، خلال عملية لقوى الأمن الأوكرانية بالتعاون الكامل مع نظرائهم الإسرائيليين، وذلك حسبما أفادت الفضائية.