السفير الأمريكي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني‎

التقى السفير الأمريكي لدى باكستان باول جونز رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، بمناسبة انتهاء فترة عمله في إسلام آباد.

وذكرت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني - في بيان لها حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في المقر العام للجيش، العلاقات والتعاون بين باكستان وأمريكا، والوضع الإقليمي، مُضيفًة أن الجنرال باجوا ثمن مساهمات السفير الأمريكي في تعزيز وتوطيد العلاقات الأمريكية–الباكستانية.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بدور باكستان الإيجابي لتسهيل عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، وضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.