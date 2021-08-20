المرصد: مقتل 4 مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي لسوريا

قتل أربعة مقاتلون موالون لإيران في قصف جوي إسرائيلي، لمستودع للأسلحة ومواقع تابعة لهم في سورية، الليلة الماضية، طبقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

وأضاف المرصد أن رجال الميليشيا القتلى ، أعضاء في جماعة "حزب الله" اللبنانية المتحالفة مع إيران وهم مواطنون سوريون ولبنانيون.

وتابع المرصد أن عددا غير محدد من المقاتلين أصيبوا أيضا في القصف الذي استهدف منطقة "قارة" بريف دمشق قرب الحدود مع لبنان.

وكانت إسرائيل قد قصفت عدة مواقع للقوات الحكومية السورية في محيط العاصمة دمشق وحمص مساء أمس الخميس .

وقال مصدر عسكري في بيان له تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه ،: " نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت ، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، ومحيط مدينة حمص ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان ".

وقال سكان في محيط العاصمة دمشق إن أكثر من 10 صواريخ أطلقتها الدفاعات الحوية السورية وأنهم شاهدوا عدد من الصواريخ تنفجر في الجو ".

يشار إلى أن القصف الاسرائيلي الذي يستهدف الأراضي السورية هو الثاني عشر هذا العام وكان آخر قصف تعرضت له الأراضي السورية في 25 يوليو الماضي حيث تعرضت مدينة السيدة زينب جنوب دمشق لقصف صاروخي .