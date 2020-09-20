يعرض الفيلم الدرامي " Enola Holmes" على منصة نتفليكس، في 23 من سبتمبر، وهو مستوحى من سلسلة الكتب الشهيرة " The Enola Holmes Mysteries" للكاتبة نانسي سبرينجر، ويُعد الفيلم نسخة مُعدلة تتناول قصة شقيقة المحقق العالمي شيرلوك هولمز الصغرى، وتدعى "إينولا هولمز".

وتدور أحداث الفيلم حول "إينولا" التي تستيقظ في عيد ميلادها السادس عشر، وتكتشف أن والدتها قد اختفت؛ تاركة لها مجموعة كبيرة من الهدايا، وبمساعدة شقيقها تهرب إينولا للبحث عن والدتها.

تلعب دور "إينولا" في الفيلم، النجمة ميلي بوبي براون، بطلة مسلسل "Stranger Things"، ويشاركها في البطولة كل من هنري كافيل، سام كلافن، هيلينا بونهام كارتر، لويس بارت ريدج، بيرن جورمان، وغيرهم، وهو من تأليف جاك ثورن، وإخراج هاري برادبير.

جدير بالذكر أن الفيلم تعرض لتهديدات إلغائه؛ بعد أن قامت شركة " Arthur Conan Doyle"، المملوكة لمؤلف قصة شيرلوك هولمز، برفع سلسلة من الدعاوي القضائية على كاتبة الفيلم نانسي سبرينجر؛ لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية لكاتب القصة الأصلية.

https://youtu.be/1d0Zf9sXlHk