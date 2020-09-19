نيللي كريم تشارك أكرم حسني بطولة «العميل صفر»

تشارك الفنانة نيللي كريم، الفنان أكرم حسني بطولة فيلمه الجديد «العميل صفر»، وهو من تأليف وائل عبدالله، ومن إخراج محمد سامي.



ونشر أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة تجمعه بنيللي كريم والمؤلف وائل عبدالله والمخرج محمد سامي، معلقا: «فيلم "العميل صفر" مع نيللي كريم والمنتج وائل عبد الله وإخراج محمد سامي، قريبا».



ويجري الفنان أكرم حسني، التحضيرات النهائية لفيلم «العميل صفر»، بعد استلام النسخة النهائية من ورق الفيلم، والاستقرار على بطلة الفيلم، ليبدأ التصوير خلال الأيام القليلة القادمة.



يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني السينمائية، مشاركته في بطولة فيلم «البدلة» لتامر حسني، والذي عرض عام 2018، وشارك في بطولته أيضا كلا من ماجد المصري، وأمينة خليل، ودلال عبدالعزيز، وحسن حسني، ومحمود البزاوي، ومحمد علاء، ومي كساب، وأحمد زاهر، وياسر علي ماهر، ويارا فهمي، وسلوى محمد علي، وطاهر أبو ليلة، ومجدي عبدالغني، وأحمد شوبير، وقصة تامر حسني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.





