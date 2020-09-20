• فؤاد: متابعة كل الأعمال الإنشائية للمحطات وفقا للمعايير البيئية وأحدث التكنولوجيات العالمية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الانتهاء من تسليم المواقع الخاصة لإنشاء 5 محطات وسيطة لجمع القمامة بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنيه بطاقة استعابية إجمالية قدرها 1250 طنا يوميا، وذلك فى إطار التعاقد بين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع، على إنشاء محطتين وسيطتين بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية، ومحطتين وسيطتين بمركزي ديروط وأبو تيج بأسيوط، ومحطة وسيطة بمركز أبو تشت في قنا.

وذكر بيان الوزارة، اليوم الأحد، أنه تم أيضا الانتهاء من تركيب 3 فواصل هوائية بمصنع تدوير المخلفات بمركز دفرة محافظة الغربية لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات "RDF" لاستخدامه كوقود بديل فى المصانع بتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقالت فؤاد إن هناك تعاون وتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع؛ للوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تساهم فى استعادة الوجه الحضارى لجميع المحافظات والاهتمام بصحة المواطن المصرى.

وأكدت فؤاد جهود وزارة البيئة فى متابعة كل الأعمال الإنشائية للمحطات الوسيطة بالتعاون مع المحافظات والهيئات المعنية للانتهاء منها بتوقيتات زمنية محددة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها من معدات تشغيل (لوادر وسيارات نقل)، ومن بنية تحتية خراسانية (مبانى إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات)، مع زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

وأضافت الوزيرة أن هذه المحطات تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات من خلال جمعها من القرى والمراكز المجاورة ونقلها إلى مواقع المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى مواقع المعالجة والتخلص النهائى، مؤكدة أن هذه المحطات تعد كنواه لتغطية مناطق الخدمة بتلك المحافظات من خلال رفع التراكمات حيث تم رفع تراكمات موقعى سمنود وزفتى بما يزيد عن 100 ألف طن من المخلفات وتحويلهم من مقالب عشوائية إلى محطات وسيطة منشأة طبقا لأحدث التكنولوجيات، مع مراعاة كل الضوابط والمعايير البيئية.