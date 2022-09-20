محمد سليمان يكشف عن تجسيده لشخصية إستيفان روستي في مسلسل الضاحك الباكي

كشف الفنان محمد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تجسيده لدور الفنان الراحل إستيفان روستي، ضمن أحداث مسلسل" الضاحك الباكي" الذي يحكي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني.



واستعرض سليمان قصة حياة إستيفان روستي، التي لا يعرفها الكثير من الجمهور، والعديد من المواقف الإنسانية التي مر بها في حياته.



مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، و هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

ويكشف المسلسل السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني كما يوثق فترة زمنية لشكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20.